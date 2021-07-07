陶嫚曼曾和賴雅妍（左圖）合作拍戲。（摘自臉書）

陶嫚曼日前順利生二寶，老公在旁十分開心。（陶嫚曼提供）

陶嫚曼（Mandy）出身自《我愛黑澀會》，2018年和圈外老公張維洋低調完婚，並在隔年正式升格當媽，女兒已經1歲多。她今天再報喜，昨晚順利生下二寶，也是個女孩兒，老公和家人都很開心，但因為現在是疫情期間，所以生產過程十分驚險，令她相當難忘。

因疫情關係，陶嫚曼手術前跟陪產者都要先快篩，心理上壓力很大，因為超怕是陽性，加上這次有產兆，所以必須提前開刀，心理上還沒準備好就要生了。「我姊姊陪我進產房，因為她是醫院的開刀房護理師，所以有她在也讓我很有安全感」。

陶嫚曼說，這次懷孕真的比較累，因為肚子懷一個，又帶著大女兒，體力上很累，加上第二胎的狀況也比較多，初期跟中期都有出血狀況，「因為肚子在生過第一胎之後也容易脹氣、胃食道逆流、恥骨痛，每天都靠意志力撐著」。

她說，「懷孕後期又有疫情，讓人很焦慮，我不敢帶孩子出門，深怕被感染，這次生產是腹膜內半身麻醉醒著開，原訂是周五9日開刀，但周一就有產兆，所以立刻安排隔天剖腹」。連生2個女兒，她故作吃醋地笑說：「我已經看淡啦，生了一個女兒，我就明顯感覺自己在老公心中的地位銳減。」