受到疫情衝擊，加上三級警戒餐廳禁止用內，欣葉集團決定，開在台北信義區微風南山atre百貨的台味餐酒館「欣葉俱樂部」快閃店自7/7日熄燈，為首家吹熄燈號的連鎖餐飲集團百貨店，後續是否引發骨牌效應，值得關注。

欣葉集團表示，「欣葉俱樂部」快閃店本是專案企劃、短期內不會再在其他實體通路設點，但部分產品同時於欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、欣葉生活廚房等旗下餐廳供應。

開在台北信義區微風南山atre百貨的台味餐酒館「欣葉俱樂部」，原址是欣葉集團與日本與新加坡同樂餐飲集團、日本MEAL WORKS集團合作的「Dancing Crab蟹舞」餐廳，因日方受疫情影響去年11月熄燈，為延續合約精神，加上欣葉集團希望「讓年輕人認識欣葉」，因此僅以2個月時間 即規畫推出「欣葉俱樂部」，並在今年1月開始快閃營運。

「欣葉俱樂部」是以台菜為餐食基礎，強調聯名與酒水的台味餐酒館，今年第一季開幕時與台灣菸酒埔里酒廠、WA-SHU和酒、師園鹽酥雞等攜手合作，演繹台式「酒」加「菜」，打造出兼具潮流與經典的年輕新台味。

據了解，「欣葉俱樂部」原本應快閃至10月底，但本土疫情升溫衝擊觀光餐旅業，5月中旬防疫升至三級警戒，餐廳禁止內用，所有餐廳只能作外賣外帶生意，相較於街邊店，連鎖餐飲集團開在百貨公司內的據點因「看不到幾個消費者」更是辛苦。為此，欣葉俱樂部決定「撤退」，並自6月下旬開始撤場作業，今（7/7)完全撤出百貨。