想要找到一份好工作並不簡單，尤其入職前的面試更是讓人傷透腦筋，對於任何問題都必須小心謹慎地回答。近日一名網友表示自己的朋友非常孝順，為了生病的父母選擇留職停薪1年，但最近去台積電面試的時候，卻因為這點而沒有被錄取，讓朋友感到困惑不已。

這名網友在PTT上發文，指出朋友先前在另一間公司工作了4、5年，後來因為父母身體不好，必須在家裡照顧他們，而選擇留職停薪1年，前陣子朋友父母的健康狀況好轉，可以自行到醫院回診，因此朋友重新返回職場後決定轉換跑道，並且真的幸運地收到台積電的面試邀約。

本來面試進行得非常順利，不過後來卻聊到了留職停薪的問題，朋友誠實地告知當時家中父母的情況，面試官聽完後問他：「如果父母狀況又不好，復發呢？」，朋友便不假思索地回答：「還是會請假照顧父母」，豈料最後結果沒有被錄取，讓朋友感到非常困惑，好奇詢問：「到底要怎麼回呢？展現孝道不行嗎？」。

文章發布後很快就引起熱議，大家紛紛留言：「展現孝道沒人說不行，但為啥要跟面試官展現？」、「沒錄取應該跟這題沒關係」、「誠實回答就好啊，公司有缺短期人才就會收，用騙的到時候又離職是在浪費大家時間嗎」、「因為這樣不錄取好像也沒什麼好留戀的」。

另外也有人給予建議，認為還有更好的表達方式，「他（朋友）當然要提出一個解決方案讓面試官可以接受啊」、「還是需要說明自己能夠在不拖累公司的情況下照顧父母」、「找兄弟姐妹、親戚幫忙，然後請外籍看護，只是自己可能請假會比較多一些。避重就輕，誠實的做法只適合強者」。