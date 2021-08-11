蒼蠅會污染食物，還會傳播痢疾等疾病，是個幾乎人見人討厭的害蟲。外國一名男子日前從冷凍庫中拿出一塊雞肉退冰，準備待會兒用作料理食材，沒想到當他再度回到現場時，竟發現雞肉上方多出一隻蒼蠅，仔細觀察後甚至看見牠的口器被死死「黏」住，不管用什麼辦法都拔不下來。

طلعت قطعة دجاج من الفريزر عشان تذوب، رجعت بعد شوي لقيت هالمنظر 😂😂 pic.twitter.com/Q5ntHFkuiY — Mahmoud (@Nu_Sieben) August 5 2021

男網友「@Nu_Sieben」本月5日在推特上發文，表示自己當天從冷凍庫中拿出一塊雞肉退冰，準備之後煮飯時使用，在等待的期間他暫時離開了一下，沒想到過一陣子再回到現場，竟發現雞肉上多出一隻蒼蠅，牠不斷地繞著圈圈，看起來有些忙碌。

對此推主感到相當不解，於是稍微湊近觀察，才驚覺這隻蒼蠅的口器似乎被凍到黏在雞肉外層的塑膠膜上，牠試圖藉由旋轉、用腳奮力向後推等方法掙脫，但口器還是死死地黏在上面，始終沒有辦法拔下來。推主見狀覺得十分有趣，於是立刻拿出手機將這難得一見的畫面給拍攝下來。

影片曝光後很快就吸引網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過4.2萬，雖然大家都覺得蒼蠅的遭遇有些可憐，但還是忍不住笑說：「這個下場有點慘烈啊哈哈」、「雖然在昆蟲中我最討厭的就是蒼蠅，但我真的很同情牠的遭遇」、「蒼蠅：這輩子沒這麼無語過」、「用熱水燙一下可能就好了？」、「蒼蠅也逃不過物理法則！」、「重點是牠根本沒吃到肉，光黏在袋子上了…」。