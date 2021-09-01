不少人看完英雄電影、卡通以後，都會懷有想當超級英雄的夢想，替社會伸張正義。日前印度一名少年為了讓自己變成X戰警，竟異想天開把水銀注射到身體內，導致傷口發白潰爛，久久都沒辦法痊癒，無奈之下才前往醫院就診，他甚至還向醫生透露，自己曾故意讓蜘蛛咬傷，只為了獲得超能力，變成蜘蛛人。

根據《LADbible》報導，這件誇張的事件被紀錄在美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information）的最新報告中，印度一名15歲少年的左前臂有多處無法癒合的潰爛傷口，就醫後被懷疑是藥物濫用，少年隨後向醫生坦言，他是因為想要變成X戰警當中的英雄角色「水銀（Mercury）」，才會直接把溫度計的水銀取出，注射到身體裡面。

然而這並不是少年第一次做類似的舉動，過去他也曾為了要變成「蜘蛛人」，而多次故意讓蜘蛛咬傷，希望可以獲得超能力，醫生對他的行為感到非常傻眼，但更令人驚訝的是，這名少年的精神十分正常，智商也完全沒有問題。

經過檢查發現，少年在注射水銀的時候幸運地避開了主要血管，因此沒有汞中毒的現象，也沒有造成其他更嚴重的傷害，但仍需要切除潰爛的傷口，並進行皮膚移植手術，少年在術後也逐漸恢復健康。這份研究報告總結，患者沒有出現慢性中毒的臨床症狀，證明皮下注射水銀（汞）對造成全身性中毒的風險較低。