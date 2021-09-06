科索沃一名33歲的男子日前因為腹痛就醫，沒想到檢查後卻發現，他竟然將一台「Nokia 3310」吞進肚子裡，讓醫生十分傻眼，之後醫生先把手機在他體內拆解成3個部分，花費長達2個小時才終於順利取出，不過至今都不知道男子為何要把手機吞下肚。

綜合外媒報導，科索沃醫生特勒賈庫（Skender Teljaku）在8月27日接到通知，有一名33歲的男患者因為腹痛就醫，經過X光檢查後發現他的胃裡竟卡著一台Nokia 3310，由於手機電池中含有電池酸液，特勒賈庫擔心酸液可能會外洩，男子隨時都有生命危險，因此急忙和同事們商量該如何將這台手機取出。

討論過後醫生決定不直接開刀，選擇用內視鏡把器械伸進男子的腹部，並在他的體內先把這台手機分成3個部分，接著再透過夾具把它們一個一個慢慢取出。特勒賈庫表示，在所有的零件當中，電池是最危險的，因為它隨時都有可能爆炸，或是一不小心就讓酸液外流，「我們嘗試把異物從嘴巴裡夾出來，如果失敗的話再開刀」。

整個過程花費長達2小時，所幸最後順利將手機取出，男子沒有任何危險，也沒有出現併發症，事後特勒賈庫把這段奇特的經歷和影片分享到臉書上，很快就引起網友熱議，不過至今都無法確認男子為何會把手機吞下肚，只能確定以Nokia 3310的大小，男子絕對不可能是不小心的。