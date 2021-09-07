澳洲一名3歲男童AJ（Anthony 'AJ' Elfalak）本月3日失蹤，由於他患有自閉症，加上入夜低溫僅6度，相關單位獲報後不僅出動直升機協尋，也投入130多人參與搜索行動，3天後搜救隊成功在叢林中發現AJ身影，但當下他全身濕透，正在喝著混濁的髒水。

綜合外媒報導，澳洲新南威爾斯省一名男童AJ患有自閉症，不會說話，平時都與母親形影不離，沒想到3日中午突然不見人影，嚇得他的父母以為AJ遭有心人士綁架，立即報警求助。警方獲報後也不敢大意，隨即啟動大規模搜索，連日來總計投入130多人加入協尋，無奈依舊沒有AJ的下落。

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j — NSW Police Force (@nswpolice) September 6 2021

直到6日上午11時30分左右，警方直升機在距離AJ家470公尺處的山谷上方捕捉到他的身影，根據畫面顯示，當時AJ正坐在淺水處的水坑旁，多次伸出小手將水捧至嘴邊喝下，並且抹在臉上清潔。

搜救隊員表示，當下看見AJ時，他穿著毛衣和尿布，但全身已然濕透，為了安撫AJ的情緒，他伸手輕放在AJ的肩膀上，「然後（孩子）就露出燦爛無比的笑容，那抹笑容實在讓人難忘。」

所幸AJ獲救後，僅有小腿多處擦傷，其餘身體狀況良好。警方也表示，AJ之所以能在叢林荒野中奇蹟生還，是因為他擁有求生本能，而水源是最大關鍵，幫助他在口渴時，適時補充水分。