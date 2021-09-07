西非國家奈及利亞近日發生一起離奇的死亡事件，一名女子和家人吃完烤肉大餐後就回房睡覺，沒想到隔天起床卻驚覺媽媽陷入重度昏迷，其他人全死亡，女子驚恐地表示當晚全家就只有她沒喝果汁，目前尚不清楚與案情是否有關聯，還要等待驗屍報告出爐後，才能確定真正的死因。

綜合外媒報導，這起事件發生在8月29日，居住在阿比亞州（Abia）的男子烏巴（Sunday Ugba）準備了當地傳統的烤肉大餐「蘇亞（Suya）」，招待來他們家度過假期的4名親友小孩，過程中還搭配果汁一起飲用，只有大女兒伊喬瑪（Ijeoma）沒有喝果汁。

豈料隔天伊喬瑪起床後，就發現母親陷入重度昏迷，父親烏巴、她的兄弟以及其他親友則陳屍在客廳中，嚇得她立刻報警求助，所幸母親在送醫搶救後已經沒有生命危險。

伊喬瑪強調當晚全家人吃的東西都一樣，只不過唯獨自己沒有喝果汁，而且吃完烤肉的一個小時後，除了她以外的其他人都突然嚴重胃痛，甚至痛到倒在地上打滾、呼救，不過約半個小時過後，大家又都恢復正常，因此她也沒有想太多，先行回房間休息，其他人則留在客廳看電視，沒想到一覺起來會發生這樣的悲劇。

目前當地警方仍在調查這起案件，不過他們指出，烏巴家1樓有自行安裝發電機，30日凌晨3點左右因為燃料用盡而熄滅，所以懷疑在客廳睡著的7人很可能是吸入了燃燒不完全的廢棄導致死亡，但真正的死因還是要等到驗屍報告出爐才可以確認。