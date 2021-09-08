泰國一名61歲老翁日前帶愛犬，至呵叻府附近水壩區釣魚，期間愛犬不小心滑倒落水，而老翁為了救牠，趕緊跳入急流裡，狗被推上岸順利獲救，但由於河流非常湍急，最終老翁不幸被沖走而喪命，愛犬看不到主人回來，難過地待在岸邊，模樣看起來非常悲傷。

根據《每日星報》報導，呵叻府(Khorat)一名61歲老翁克林（Kling Srikaew），日前帶愛犬Nova至附近水壩區釣魚，不料Nova意外滑倒落水，而克林見狀，趕緊跳進河裡救愛犬，Nova順利被主人推上岸，但克林最終因體力不支被急流沖走。

村民們發現後，趕緊報警並連絡克林的家屬，警方出動搜救隊尋人，而愛犬Nova似乎也知道主人陷入危險，堅持待在岸邊不肯離開，一名退休警察班莊（Banjong Leudlam）表示，他當時正在附近的稻田裡工作，看到克林與他的狗走至水壩區釣魚，不久就發生事故，「我看著這一切發生，速度非常快，因為近日溪水受暴雨影響而暴漲」。

班莊提到，「老翁救了狗後，他並未上岸，所以我趕緊打電話向救援隊求助，而他養的狗似乎知道主人陷入危險，待在岸邊難過落淚，似乎在等主人回來，讓人看了非常難過」，之後救援隊花了3個小時，才找到克林的屍體，之後他的遺體被送往醫院進行屍檢，警方希望能查明真正死因。