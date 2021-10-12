地震前後的動物反應，總是讓人感到好奇。日本千葉縣7日晚間發生芮氏規模5.9地震，導致城市裡大眾交通運輸工具一度停擺，事後有影片紀錄到地震當時，東京都小松川出現不尋常的畫面，只見大量的魚群跳出河面，沒過幾秒鐘，一群鳥又飛過河川上方，宛如異象，對此專家也做出解釋。

根據日媒《HUFFPOST》報導，日本「國土交通省 荒川下流河川事務所」8日在推特公布一段影片，在發生大地震時，江戶川區小松川舊中川發生異象，當時突然有大量魚群同時跳出水面，豈料過了10秒後，整個鏡頭開始劇烈搖晃，之後又出現一群鳥飛過河面，而詭異影片曝光後，引發討論。

名古屋市科學館研究員毛利勝廣則表示，此為「地球科學的精彩記錄」，指地震波分成「P波」和「S波」，兩者震動的方式不同，P波會透過液體傳導，因此魚群會先查覺到地震，並嚇得跳出水面，而S波無法在液體或氣體中傳播，因此速度較慢，鳥類感受到劇烈搖晃後，才會做出這樣的反應，而魚類則未感受到S波，因此才沒再次躍出。

影片累積300萬觀看次數，不少網友驚呼「難怪每次發生地震前，魚的反應比較快，原來是牠們先感受到了」、「感謝研究員用淺顯易懂的方式解釋，原來S波無法在水中傳導啊」、「地震前鯰魚會暴走的傳聞，看來不是說說的」。