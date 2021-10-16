俄羅斯一名7歲男童日前與家人相偕前往泰國夜豐頌府（Mae Hong Son）拜縣溫泉遊玩，沒想到拍照時竟不慎失足，跌入攝氏95°C的滾燙溫泉當中，雖然5秒後就立刻被救上岸，但全身皮膚90％燒燙傷，目前仍在醫院接受治療。

綜合外媒報導，35歲女子伊莉娜（Elina Kreptova）與丈夫帶著7歲兒子米沙（Misha Ivanov）本月4日前往拜縣遊玩，不料一家三口在溫泉區拍照時，米沙不慎跌入95°C的溫泉中，雖然當下夫妻兩人立刻將兒子救起，並緊急送往當地醫院救治，但因為傷勢太過嚴重，又被轉至清邁醫院進行治療。

報導指出，米沙全身皮膚90％燒燙傷，需要進行3次手術，雖然目前情況穩定，但仍需留在加護病房觀察。事後伊莉娜在網路上PO文控訴溫泉區周圍沒有架設足夠的圍欄，且多次前往警局報案都沒有被受理，求助無門的情況下便決定將整起事件PO網，希望獲得外界關注。

俄羅斯媒體率先報導此事後，也在泰國引發關注。對此，伊莉娜的友人解釋，因為雙方語言不通，才會導致誤會，泰國當局也表示，溫泉區周圍都有設置80公分高、36公尺長的圍欄，也有泰文與英文的警告標示，目前已經派員前往現場勘查，避免類似事件再次上演，同時承諾提供米沙後續的相關幫助。