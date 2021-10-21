泰國曼谷一間百貨商場在頂樓蓋私人動物園，其中一隻大猩猩被關在園裡長達38年，用水泥蓋的展區宛如牢房，儘管許多動保人士發起連署，希望能將大猩猩救出，還有多位好萊塢巨星加入抗議行列，但仍無法幫大猩猩脫離苦海，讓不少人相當難過。

根據《每日星報》報導，大猩猩「Bua Noi」與其他動物在1983年被購買，並安置於曼谷一間百貨頂樓的帕塔動物園（Pata Zoo），但動物園的環境不佳，導致動物們宛如生活在監獄裡，「Bua Noi」被關在用水泥建成的籠子裡，且幾乎沒有活動空間，平時只能睡覺或向遊客乞討食物吃。

過去曾有遊客目擊「Bua Noi」焦慮的模樣，只見牠在籠子裡走動，時而緊握欄杆，而且雙眼茫然，有時還會拔自己的毛髮，模樣看起來很憔悴，「Bua Noi」的遭遇也獲得外界關注，許多動保人士發起連署，要求解救「Bua Noi」，就連好萊塢巨星雪兒（Cher）、吉蓮安德森（Gillian Anderson）都加入行列，但都未有效果。

國際善待動物組織（PETA）執行長傑森（Jason Baker）心痛的表示，「這是一間世界上最悲傷的動物園，Bua Noi是泰國境內僅存的大猩猩，牠被囚禁在監獄裡，失去鍛鍊和學習的機會，心理也可能出現嚴重問題，園區內所有動物被關在狹小的籠子裡，被剝奪自由，我們多年來不斷向帕塔動物園抗議，未來仍會繼續推動變革」，目前組織已找到讓動物棲息的地方，準備隨時介入，重新安置「Bua Noi」和其他動物。