台灣第一位棒球女主審、退休靈媒「索非亞」（劉柏君），是電視劇《通靈少女》的原型人物，因為具有通靈體質，過去一度想靠殯葬業賺大錢，沒想到卻被爸爸怒斥「想都別想！」

劉柏君昨（25日）在臉書粉專提到過去和父母的談話，並有感而發的說，父母從小到大沒逼她去補習班學才藝，長大後也不要求她賺大錢，甚至尊重她想當社工的意願。

劉柏君坦言，因為具有通靈體質的關係，大學畢業時有想過從事殯葬業，「因為知道怎麼靠這個賺大錢」，沒想到爸爸聽完立刻變臉，「不可以，想都別想！」才讓她打消念頭。不過劉柏君笑說，畢業後也算是有做殯葬業，只不過是公益組織，如果有弱勢需要喪葬服務，隨時可請社工聯繫。

劉柏君也曾好奇家人對她是否有期待，或是希望她傳宗接代，但爸爸告訴她，「人生快樂就好，姓劉的很多、不差我們一家。」這段談話也讓她不禁想念已逝的爸爸，「想起牛爸這生很成功、因為我們永遠都會懷念他。」

劉柏君在出版的著作提到，1歲開始就會通靈，6歲報明牌，15歲開道場，但26歲那年退出了靈媒工作，過去也有專家幫她做過腦波測驗，證實她的腦波頻率跟常人不一樣，是台灣極少數真的通靈者。