女星小禎當年以胡瓜女兒身份受到關注，之後和前夫李進良感情事也常常成為話題，近年她已像父親一樣是個談吐風趣的主持人，但前陣子卻遭昔日閨密爆料她已婚時偷吃和減肥靠切胃，一度引起熱議；事後小禎不受影響繼續敬業工作，近日在節目中聽到「閨密」2字卻秒變臉，更罕見吐恢復單身的真心話。

36歲小禎在2019年恢復單身，和前夫李進良12年風風雨雨的婚姻總算告一段落，但今年8月有一名自稱是小禎閨密的女子爆料，小禎未離婚時搞外遇、找記者陷害李進良偷吃和切胃減肥，當時僅透過經紀人回應，「不願浪費社會資源」，不甩昔日閨密爆料。

小禎近日在節目中聽到「閨密」2字突然秒變臉，更罕見吐恢復單身的真心話。(圖/ 摘自《今晚開讚吧》YouTube)

最近小禎在主持的節目《今晚開讚吧》聊到大齡單身女的話題，來賓蔡逸帆分享孤單時可以找女性朋友或閨密聊天，沒有一定要找男人，沒想到小禎突然臉變臭，直言「我對閨密這個字眼很敏感喔」；所幸對方馬上自嘲「那壺不開提那壺」，才解決頓時尷尬的場面。

不過，小禎也罕見分享自己在離婚後心態上的轉變和真心話，她認為心理需要陪伴時好友確實能填補這一塊，生理方面其實也能仰賴「部分東西」（意指情趣用品），還幽默地說，「它們也永遠不會背叛我們喔」；雖然現在的她覺得一個人沒有不好，但聽到13歲女兒Emma曾透露長大不想結婚，當下她也被傳統觀念束縛，立刻有「怎麼可以不結婚」的想法。