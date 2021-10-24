藝人小禎（胡盈禎）過去因罹患多囊性卵巢症候群暴肥，但近年憑著運動、飲食控制加上戒酒，成功鏟肉40公斤，甚至還練出超狂腹肌，毅力讓網友敬佩不已，最近她在社群網站表示常被粉絲要求多吃點，讓她索性公開自己的餐點，直呼「我吃很多」，並再次提醒大家「不吃是不會瘦的」。

小禎在臉書寫下：「不要再叫我多吃點了！我吃很多！我說過很多次了！不吃是不會瘦的」，同時曬出自己吃的餐點，只見便當上有魯肉、油豆腐、炸物，還有一碗湯和乳清蛋白飲，份量算多，但她也吐露自己已經瘦下來，所以才可以隨心所欲地挑選想吃的東西。

對於還在努力健身的粉絲，小禎就提醒雖然不能照她那樣吃，但也要吃的乾淨、吃的標準，自己也是這樣苦過來的，不忘再強調：「但不吃是絕對不可能瘦的！」

另外，小禎透露自己常被問有沒有45公斤，讓她笑稱：「你們是發瘋了嗎？45公斤能看嗎？我173公分欸！」並大方公開她現在體重是54.5公斤，體脂肪率是14.8，且此數據已經維持快一年了，「秘訣是什麼？就是沒事就泡在健身房！努力運動、勤勞運動、好好吃！就是最大的秘訣，但偏偏你們又都不想聽」。