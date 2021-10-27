全聯超市是不少人採買生活用品的好地方。不過一名女網友表示，過去到全聯消費都是用App刷卡，所以不會特意算價錢，但最近一次去買東西僅帶著現金及五倍券，就算好總額再去結帳，沒想到結帳金額卻比她算的高出一些，核對消費明細才發現被溢收14元，她提醒「大家結帳完畢一定要核對清楚再離開」。

原PO昨（26）日於臉書社團《我愛全聯-好物好實說》透露，過去在全聯消費都是稍微看一下標價，覺得價格合理就放進購物籃，就連結帳前也不會先算總額，都是收銀員說多少，就拿全聯App刷卡。

原PO說，最近一次到全聯僅帶現金及五倍券，為怕超出預算，所以結帳前先算過總額，豈知，收銀員告知她的結帳金額比自己原先算的多了一些，她向對方要購物明細後，就在收銀機旁邊一一核對購買商品，這才發現當時在架上拿的小黃瓜僅35元，但明細卻Key 49元，硬是多了14元。

原PO告知收銀員後，對方也再次核對商品價格，確認小黃瓜一條價格為35元，「如果我沒發現，讓全聯溢收14元倒是沒關係，但其他人也沒注意價差，1個人多收14元，那10人、20人呢？」同時她也質疑，賣場中可能還有會導致溢收的商品，並提醒大家結帳完畢一定要核對清楚再離開。

這段經歷曝光，不少婆媽也有相同遭遇，「這問題真的太常見，遇過好幾次都這樣，我已經習慣結帳前拍照、計算」、「這不是全聯日常嗎？」、「我都會開App看明細，自己有特別記得價錢的一定會注意，因為有時結帳金額真的跟標價不一樣」。