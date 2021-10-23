女星小禎（胡盈禎）今（23）日出席運動服飾品牌MOLLIFIX瑪莉菲絲一日店長活動，瘦身有成的她，平時有找健身教練維持體態，飲食上，則為持「吃到不餓」的原則，一天分很多餐，不吃重鹹及加工食品。而隨著疫情逐漸趨緩，她主持的節目漸漸穩定，不過小禎透露，爸爸胡瓜也恢復錄影工作，發現越來越無法久站，開始找推拿師復健。
秋冬季節到了，小禎表示秋冬運動真的很煩人，暖身得再多1倍的時間，不然容易受傷，再來，她一定會多帶外套，因為運動完流汗出來，會容易感冒，所以秋冬運動要很注意「保暖跟暖身」，她也透露曾沒暖身運動後，手臂拉傷至今沒好。
小禎還透露爸爸胡瓜最近還跟她看同個復健師，「沒什麼狀況就是保養」，因胡瓜堅持站著錄影，錄到薦椎、脊椎都變形，連小禎都不忍地說：「其實真的蠻辛苦的。」所以胡瓜工作結束回家都不大講話，「我可以理解，那種錄影錄完5集就很累。」
小禎自己看這個復健師已經1年半，爸爸則是在有天發現自己站得很痠，驚覺越來越無法久站後，才去找上小禎的復健師，現在都有固定復健，「整個就愛上了」，最近已經比較有改善了。
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