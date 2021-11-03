不少影視作品都可以看到以「蠱毒」為題材的劇情，有些人會刻意飼養毒蟲，放到想要陷害的人身上或體內，被下蠱之人的意志就會被操控，最後還可能毒發身亡，在古代這種蠱毒幾乎人人聞之色變，但它究竟是否真的存在呢？

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，隋朝巢元方編撰《諸病源候論》中介紹，蠱毒是將不同種類的毒蟲（俗稱百毒）放在一個大容器內，讓牠們在裡面互咬，最後存活下來的一隻蟲就叫作「蠱」；《隋書·地理志下》也寫明了蠱毒的使用方法，「使人食之入腹，蠱食其人五臟。人死則其產業移入蠱主之家」。

而蠱毒這種說法其實源於大陸北方，然而隨著時間流逝，卻逐漸變成南方人的「特產」，背後的原因主要為南方人善於使用毒藥，所以大家的認知中，蠱毒也成為他們擅長的技術，再加上幾次蓄蠱地區轉移，都正巧碰上人口大型移動的時間，由於北方人來到南方容易染病，所以認為是南方人使壞，下蠱陷害他們，以訛傳訛的情況下，南方就變成蓄蠱的大宗地區，一直流傳至今。

此外，在社會底層的人也容易被說成是蓄蠱之人，尤其是在古代社會地位不高的女性，其中又以寡婦為最大的受害者，但有些人為了避免被他人欺負，寧願被眾人誤會，也不會出面解釋，將這個謠言變成保護自己的手段。

一直到現在，不少人都還是對蠱毒深信不疑，但蠱毒是否真的存在？中山大學教授鄧啟耀所撰的《中國巫蠱考察》指出，他曾在雲南工作很長一段時間，認識一位當地的醫生，對方從醫期間遇過49例自稱蠱毒患者來求醫，結果檢查後發現，其中4例為肺結核、2例風濕性心臟病、4例晚期胃癌、1例肝硬化、6例重症肝炎、14例胃或十二指腸潰瘍、2例慢性胃炎、1例腎炎、6例腸脹氣、9例胃功能紊亂，全部都是現代醫學可以明確診斷的疾病。

于賡哲教授認為，蠱毒沒有任何科學證據能夠佐證其存在，但關於它的謠傳卻仍然盛行，原因共有4點，第一就是陰謀論的支持，第二為歧視文化的存在（北方歧視南方、社會歧視女性），第三是女性保護自己的工具，最後則是因為網路時代所需的吸睛賣點。