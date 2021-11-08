中共新一波的對台攻勢，就是「懲治台獨戰犯」。榜上有名的是蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮。令人驚奇的是這些人聞此，無不「喜形於色」，無不以「台獨為己任」。於是覺得「光榮」者有之，覺得「無愧」者有之，就連他們的第二代，也都要「一挺到底」。

如此義無反顧，視死如歸，確已贏得了他們的「人氣」，同時也助長了台獨的氣燄，這種「效果」，想來當是中共所始料未及，也是所不樂見。而這也恰恰說明中共對此一議題在思考邏輯上的失誤。

在此氛圍下，國防部長邱國正要我們東沙駐軍「與島共存亡」，並且揚言「絕不投降」。對此，讓人不禁要懷疑，這位部長的思考能力和思考邏輯是否產生了誤差，甚至是錯亂。

中共當局已經明白指出，其所以犯台的最根本原因，就在於台灣執政者，死咬著「台獨」不放，且還肆無忌憚的必然結果，這也才是台海所以兵凶戰危的根本原因。以上這些情況，是所有稍具思考能力的人，都可以洞若觀火，明擺著的事實。

然而，令人不解的是，為何唯獨邱國正卻對此「視而不見」、「聽而不聞」，甚至還信誓旦旦的要為這些台獨分子，賠上全島人民的身家性命。吾人必須正告邱國正幾件事：

一、台獨，難道是台灣當前和日後唯一的選項，難道真的沒有第二條路嗎？

二丶你接受的教育、訓練、以及做為一個軍人的天職和氣節，是用來為台獨賣命嗎？

三、所謂「道不同不相為謀」的思考能力，總還有吧？掛冠求去，羞與為伍的判斷，總還存在吧？「將軍有劍」要為天下蒼生計，而不為個人稻粱謀的一點仁慈和骨氣，也總還在你的方寸之間吧！

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