自助結帳在歐美行之有年，近年來台灣部分通路業者也紛紛導入自助結帳機台，但使用的人數依舊不多。對此就有網友納悶「台灣人怎麼對自助結帳那麼排斥？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點出致命關鍵，坦言難度很高。

原PO今（5日）在PTT「八卦板」PO文指出，自助結帳系統在國外行之有年，無論是超市、速食店、拉麵店，甚至是東南亞國家也都紛紛導入自助結帳機台，但是台灣卻對自助結帳很無感，讓他不解「到底問題出在哪？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒直指關鍵在於「台灣行動支付流行不起來」，「等早餐店、便當店開始用行動支付我才考慮用」、「多數店家都還是現金流，行動支付也不普遍，不需要那種東西」、「沒行動支付習慣，大多數情況比人工結帳還慢」、「很多長輩沒有信用卡跟行動支付，無法自動結帳」。

另外也有人認為，歐美、日本等國家是因為「人力成本高」，採用自助機台反而較省，「因為台灣人覺得自助沒比較快，還要自己動手，再來就是人力便宜」、「如果沒有比較便宜，那幹嘛要用自助的」、「認真說，自助加油真的很沒效率」、「說是自助，但不會操作機台，到最後還不是要請一個店員來顧，整體上更耗時」。