「補教天后」陳子璇曾與補教名師高國華有過一段9年婚姻，事業心超強的她也將重心轉往大陸市場，如今恢復單身一年，她的桃花也源源不絕，陳子璇時常在臉書發文分享生活，能看到她保養有方，一點都看不出已經48歲，日前她再發文，也透露有時候只要花一點小心思，就能夠打動對方的心。

陳子璇發文透露，日前她從香港轉機要回台灣逛了機場的免稅店，她進到一家精品店內，因為推車上還放著其他精品包，店員就請她先放在櫃台前面，「要我放心，他們都會看著！」等到她逛完後，一名男店員上前詢問：「陳小姐，您有看到喜歡的嗎？」讓陳子璇十分訝異對方怎麼知道自己的姓氏。

男店員解釋，是因為看到陳子璇的精品包上有寫「Carrie Chen」，貼心敏銳的服務態度這讓她又驚又喜：「我心裡想這也太細心體貼了吧！內心很佩服他的好眼力，就這一句話覺得他服務很好，當然不給他點業績說不過去」，這也讓她回想起以前在補習班教書，一班都幾百人，但她第一堂課就能叫出學生的名字。

陳子璇坦言，這讓學生都很驚訝，但其實這都是她在課前花了很多時間背下來的，「而學生肯定喜歡這樣的課堂，因為他們會有受到重視的感覺，這就是給他們印象深刻的一種服務」，陳子璇認為同理可以用在另一半身上，如果讓對方有「哇～你怎麼知道？」的感覺，就離抓住對方的心不遠了。