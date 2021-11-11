【愛傳媒陳朝平專欄】「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（UNFCCC COP26）台灣日活動」，蔡英文錄影線上致詞表示，臺灣有意願，也有能力和國際夥伴並肩合作，實踐2050淨零排放的共同目標。「因此臺灣應被納入在因應國際氣候危機的行動中。」

檢視蔡政府亂七八糟、相互矛盾的能源減排和氣候變遷政策，不難發現，臺灣根本沒有意願，也沒有能力「和國際夥伴並肩合作，實踐2050淨零排放的共同目標」。而蔡英文發言的重點其實是在爭取「被納入在因應國際氣候危機的行動中」。

仔細玩味，這話的邏輯似乎是「耍賴要脅」國際社會，應該讓台灣加入聯合國底下的氣候變化綱要公約，不然，台灣很難達成2050淨零排放的目標。再看駐英代表謝武樵的說法，就更清楚了。

謝武樵說：「很遺憾台灣基於不公平的政治因素，無法參加聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）並正常參與COP26。」參與國際挽救氣候危機的「行動」，就僅僅限於參與國際氣候變化綱要公約和COP26會議嗎？不能參加國際組織和會議，行動就不給力了嗎？

氣候變化、淨零減排關係到台灣自身的能源政策、經濟發展、資源分配、國安與人權問題，縱使不能參加國際組織和會議，台灣就沒有足夠的專業和能力從事嗎？一定要擠進聯合國氣候綱要公約，才能採取行動嗎？為什麼台灣不能用實際行動和具體成績來感動國際社會呢？

民進黨執政以來，對外舉步維艱，總是怪罪中共打壓，害得台灣不能參與國際組織。COVID-19全球疫情爆發，台灣大肆攻擊世衛組織WHO秘書長譚德塞，一面哀怨地抱怨台灣無法加入WHO和WHA，一面又洋洋得意地誇大自個兒的防疫成績。等到自製疫苗研發告吹，又是怪罪WHO，又是鴂絕接受WHO的疫苗緊急使用授權政策和規範。

時不時，禁止中國製造和代理的疫苗進口，跟未開發國家搶著接受捐贈的疫苗，痛罵中共打壓，也不願承認世界各國通用的疫苗護照政策。

民進黨心裡想著參與國際組織，就好像西洋萬聖節沿街討糖果的頑童，「不給糖，就搗蛋！」參與國際組織這事兒，不過就是一個可供操弄的宣傳工具罷了，哪裡是真心想要融入國際組織和社會呢？

最新的證據，剛出爐。

由「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣去年排名吊車尾。今年評比剛剛公布，參與評比國家增加，台灣仍然吊車尾，不僅落後中國大陸、日、韓，連今年新增的菲律賓、哥倫比亞與越南，名次都在台灣之前。

氣候績效吊車尾，猜猜看，我們的反應是甚麼？

環保署說，今年評比項目有一半與「人均」有關，卻將我國人口數少算300萬人，溫室氣體排放引用資料庫也有誤，做成的評比排名沒有意義，將評估不再參加該評比。瞧見了嗎？都是別人的錯！不滿意國際評比，乾脆就不參加、不跟你玩了！那說好的要因應氣候危機的行動呢？還要不要繼續啊？

捫心自問，發電80%靠燃煤的台灣，怎可能在氣候績效評比中名列前茅？天天嚷著要進口甲烷排放最多的美國牛隻萊豬進口，怎可能贏得國際氣候績效評比組織的尊敬？

環保署抱怨評比將我國人口少算了300萬？！給環保署提個醒，新冠疫情影響，再加上台灣疫苗短缺、時鐘堅持清零外加14天隔離政策，搞不好，去年一年，真有300萬台胞羈留在中國大陸和世界各國呢！這300萬人的人均溫室氣體排放量都算到了別國的帳上了，台灣溫室氣體排放總量繼續增加，居留在台灣的人口卻少了300萬，難怪人均排放量多算了，可這是「德國看守」的錯嗎？

不能參加國際組織，不應該成為台灣不履行國際義務的藉口；履行國際義務也不應該成為台灣主張參與國際組織的理由。進步的台灣，應該走在人類價值、國際和平、地球永續的前沿，用實際行動來帶領國際社會！

作者為資深媒體人

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