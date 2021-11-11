10日深夜一起遠在500公里外的地震，幾乎全台有感！這起地震震央位在琉球群島南方海域，芮氏規模達6.6，由於深度僅10公里，連台灣西部的彰化都出現2級震度。中央氣象局指出，地震發生在沖繩海槽，當地不乏規模逾8的地震，「6.6還算小的了」。

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，該起地震屬「遠地地震」，發生在沖繩海槽。該海槽中段及東段，經常有芮氏規模7以上的地震，甚至規模8以上的也有，「6.6不算很大，主要是它淺，所以有感」。

陳國昌表示，當沖繩海槽這種「海溝型地震」出現時，規模都不小；台灣要注意的其實不是地震，而是隨之而來的海嘯。一般來說，規模達7.5以上，就容易引發海嘯。太平洋海嘯警報中心第一時間也發布警報，不過只發了一報，因後面觀測到的數字沒有很大。

陳國昌補充，台灣在東部外海鋪設了長達620公里的海纜，做地震、海嘯相關觀測，從頭城烏石港拉出去，繞東部海域一圈後，經過恆春半島，最後在枋山上岸，沿線共9站，為民眾生命安全把關。