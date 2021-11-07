多數人對於越王勾踐最熟悉的故事，莫過於「臥薪嘗膽」，這個成語說的就是勾踐為了復國，不敢懈怠，睡覺只睡在柴草上，每天不時舔嘗苦膽，警惕自己不忘所受的屈辱。但很多人卻不知道，勾踐曾發明一招，解決士兵長期征戰時所面臨的生理問題，並且被後世沿用千年。

根據《搜狐網》報導，營妓制度就是勾踐一手催生的，《吳越春秋》中就曾記載：「越王勾踐輸有過寡婦於山上，使士之尤思者游之，以娛其意。」而這些女子多是由寡婦、罪犯妻女、女俘虜所組成，她們白天負責幫士兵煮飯、洗衣，晚上就供士兵享樂。

而勾踐這一招，巧妙地解決士兵的生理問題，使得士氣高漲，訓練起來也精神飽滿，軍隊得以一路長驅直下，拿下吳王夫差。

營妓制度後來被廣泛運用，漢武帝統治下的大漢王朝長年對外征戰，為了穩定軍心、提振士氣，也設立營妓作為士兵的福利，長久以往，後代許多統治者也紛紛仿效。

明朝時期的朱元璋就曾設立「寡婦營」，其作用大同小異，不過到了後期，士兵們甚至開始強佔良家婦女，搞得人心惶惶，直到清朝這一制度才慢慢被廢除。