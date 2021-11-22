許多民眾上廁所都有滑手機的習慣，大陸一名年輕女子同樣如此，只是沒想到一不留神，竟然被馬桶吸住了屁股，當場動彈不得，不得已只好打電話向消防人員求救。

綜合陸媒報導，浙江杭州消防隊日前接獲一名年輕女子報案，過程中講話支支吾吾的，稱自己如廁時發生意外，不慎滑進了馬桶，屁股卡在馬桶上動彈不得。消防員獲報後隨即抵達現場，當下只見報案女子雖然動彈不得，但還是持續在玩著手機。

不過因為救人要緊，消防員先使用洗潔精，希望起到潤滑的作用，將女子救出，無奈未能成功，後來在女子同意下，強行破壞馬桶，過程中擔心碎片會割傷女子，還花費了一點時間，總算將女子從馬桶中解救出來。

女子脫困後第一時間將褲子緊急穿上，連謝謝都還沒來得及說，就尷尬的衝出廁所，過一段時間才又羞又窘的走出房間向消防員道謝。

面對如此奇葩的事件，消防員也忍不住被逗笑了，但也提到，被馬桶卡住的意外過去也曾發生過，一般都是身材較瘦小的人才會不慎滑進馬桶內，提醒大家上廁所時千萬要小心，不要將馬桶當椅子放心久坐。

消息一出網友全笑翻了，紛紛留言直呼「太丟臉了」、「如果是我，一定不敢報警」、「這下肯定對馬桶有陰影了」、「消防員也是不容易啊」。