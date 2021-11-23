阿根廷4名漁民日前晚間到河邊釣魚，期間其中2人開心拍攝合照，未料回到家中檢查照片的時候，卻發現他們的身後出現詭異的白影，看起來就像是一名身穿白衣的女子，讓4名漁民全都嚇壞了，直到現在都不敢再去那條河附近。

Terrifying veiled ghostly figure spotted lurking behind fishermen in scary snap



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根據《每日星報》報導，阿根廷 4名漁民在本月15日，前往位於薩爾塔省（Provincia de Salta）的莫佐托羅河（Mojotoro River）釣魚，從下午5點一直待到晚上10點，並在期間拍下照片紀念，沒想到一行人回到家中檢查照片時，卻發現非常詭異的畫面，讓大家都嚇壞了。

當時2名漁民拿著釣竿在一片漆黑的環境中拍照，身後還有一顆大樹，只見第一張照片並沒有不尋常之處，但第二張照片的大樹下卻出現一個白影，仔細看很像是一名身穿白衣的女子；4名漁民看到靈異照片後非常害怕，至今都不敢再回到莫佐托羅河附近。

照片在網路上曝光後，瞬間引發熱議，不少網友紛紛猜測那個白影的「真實身分」，但到目前為止都還沒有找出正確答案，不過據報導稱，莫佐托羅河在過去就以靈異事件頻傳而聞名，很多人聲稱在河附近看到物品自行移動，或是出現不知道從哪裡來的陰影，甚至還有人被扔石塊攻擊，如今又拍攝到靈異照片，再度替這裡增添恐怖且神祕的氛圍。