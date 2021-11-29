宜蘭市育才國小周邊近20支電線桿下方，被民眾放置大量的大型景觀用抛石，每顆石頭至少重達30公斤以上，初估至少被放置100顆以上，民眾擔憂容易發生交通危險，今天（29日）宜蘭市公所展開清除作業，預計3天內完成。

據了解，堆放石頭的張姓男子是駕駛小客車載運石頭後，再將石頭堆放在電線桿旁，今天下午2時許，警方掌握張男行蹤，發現他正在堆放石頭，張男發現警察後逃逸，被警方攔下後張男假意配合，卻又趁機開車逃走，過程中造成一名員警左腳擦傷，張男除了因堆放石頭被依道路交通管理處罰條例開單外，還吃上妨害公務的官司。

至於堆放石頭的動機，張男則交代不清，仍待警方進一步了解中。宜蘭市公所表示，市公所為了維護學童、家長、附近居民及用路人安全，立即派員處理，但因石頭數量眾多且重量不輕，清潔隊預計3天內清除完畢。

宜蘭市長江聰淵表示，此案之前已清理過2車次，因近日又再次發生，而且比之前堆放的數量更多，石頭將暫置於宜蘭市公所的公有空地內，因景觀用抛石為有價物，當事人可以申請領回，惟必須切結及承諾不再將石頭任意堆放在電線桿周邊及道路範圍，以維護道路安全。