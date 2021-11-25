古代非常重視禮儀制度，在與皇帝議論國事的早朝上更是如此，其中便規定官員們上朝一定要脫鞋，否則將可能因此惹來殺身之禍，事實上脫鞋這項規矩最初是源於衛生考量，怕鞋子弄髒別人家的「筵席」，久而久之就變成表達「對屋主的尊重」的禮貌。

根據《騰訊網》報導，《禮記‧曲禮》中記載：「侍坐於長者，屨不上於堂」，表示陪坐在長者身邊，要把鞋子脫在階下，不可以穿著鞋子上堂，由此可知古人對於何時穿、脫鞋，以及穿、脫鞋時要遵守的禮儀是非常講究的，而之所以會有這些習慣、規矩，全是由古人的日常生活而來。

在古代不論帝王還是貧民百姓，只要進屋就要脫鞋，因為當時住家環境並沒有桌椅、板凳之類的家具，只會在室內地板鋪上「筵」和「席」，「筵」是席的一種，通常會鋪在下方，「席」則鋪在上方，有些家的正堂地板上可能全都鋪有「筵」，進屋後要先走過「筵」再落座於「席」。

所以若是直接穿鞋進屋，一定會弄髒別人家的「筵席」，非常不衛生也很不禮貌，久而久之「脫鞋入室」就從衛生考量轉變為一種禮儀，用來表達對屋主的尊重，不過這項規矩在普通人家還不算太嚴格，但在帝王面前就必須非常講究了，古代官員上朝時都得脫下鞋子，尤其先秦時期還必須脫襪，否則將會惹怒帝王。

《左傳》中記載，哀公25年時，衛出公逃亡到宋國，並在藉圃修築靈台，和大夫們一起在這裡尋歡作樂，然而褚師聲子竟穿著襪子登席，衛出公見狀大怒，褚師急忙解釋因為腳上生瘡，怕大家看了不舒服，才不敢脫襪子，未料衛出公更加生氣，甚至揚言要砍斷他的腿。

古人對於脫鞋的重視程度，甚至還衍生出一句成語「劍履上殿」，意旨古代受到皇帝特許的大臣，可以佩著劍、穿著鞋上殿，被視作極大的優待。不過並不是所有場合都適用「脫鞋即禮貌」的規則，《禮記》中便有提到，凡是喪葬或祭祀的場合都要穿鞋，室內是不准露出腳趾頭的。