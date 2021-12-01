男友施暴還握有不雅片？ 高嘉瑜認了：他手上有很多不雅照

民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜遭到男友家暴，引發各界關注。高嘉瑜今(1日)上午現身說明，提到當下第一時間我自己也是非常驚慌失措害怕，從昨天之後，其實自己接到一些林男之前的一些受害者試圖跟她聯絡，受害者不是只有她一人。陪同高嘉瑜一起現身的律師則是表示，昨天其實除了跟時間賽跑，委員本人內心也是天人交戰。

高嘉瑜表示，當下第一時間我自己也是非常驚慌失措害怕，遇到這樣恐怖的人，但也有很多善良的人知道狀況後，努力想要幫我、提供我幫助，我覺得還是有很多很好的人支持著我，提供我很多幫助，從昨天之後，其實自己接到一些林男之前的一些受害者試圖跟我聯絡，林男不是對我一個人，對曾經交往過的女友用類似方式恐嚇脅迫，必須順從她的意思，受害者不是只有我一人。高嘉瑜也說，「手機裡面可能不只有跟我的影片，甚至還有其他女性的影片，且不特定的女生照片、影片非常多」。

高嘉瑜律師表示，昨天其實除了跟時間賽跑，委員本人內心也是天人交戰，平常看委員在節目上侃侃而談，但這是本人事情，且牽涉內容又非常敏感，第一時間委員到派出所做傷害提告，因為就是後來有越來越多被害人都有跟委員做聯繫，那發現其實加害人這邊不是那麼單純，委員一番天人交戰後決定面對，且很多人給予鼓勵，委員挺身而出，後來就到板橋分局做提告動作。

高嘉瑜律師表示，這些提告動作做完以後，加害人手機、電腦裝置有敏感內容，在跟時間賽跑請求檢方作搜索查扣，後來晚上也到新北地檢署做筆錄、作證，所以新北地檢申請搜索票，核准後早上加害人被拘提到案，那因為昨天整天過程，有些爆料是說加害人長期住在飯店，可能是居無定所，因此法律上會解釋成為有逃亡之虞，所以檢察官簽發拘票，且這一個有逃亡之虞，證據也可能被湮滅，所以檢察官簽發拘票，目前加害人正在接受訊問，今天也跟時間賽跑，也會在檢具相關重要事證送往地檢署。

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