「＃ｉ自己－愛滋病毒發現40周年展」即日起至12月5日，於1914文創產業園區東2B館展出。（王家瑜攝）

台灣愛滋病防治在國際間名列前茅，近4年來新增病例數逐年下降，相較於2017年更減少高達5成。當感染者接受穩定治療後，身體健康狀態及壽命與常人無異，接著該思考的是如何活得更好。根據調查，台灣愛滋感染者生活品質平均分數僅68分，台灣愛滋病學會理事長洪健清認為「雖然分數有及格，但還有一段路要走」，專家學者也呼籲「以知識弭平歧視」，打造疾病平權社會。

為了解台灣愛滋感染者的生活品質狀況，台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會與台灣露德協會針對723位愛滋感染者進行調查，總分為3.4分、換算百分單位為68分，其中以「心理健康」分數最低，僅62分。

該調查顯示，每4名愛滋感染者，就有1人曾因身分揭露而被拒絕看診。台灣露德協會秘書長徐森杰指出，「雲端藥歷」雖然帶來便捷，但健保卡一插下去，用藥紀錄一覽無遺，有近6成的感染者擔心因此影響就醫權益。

徐森杰提到，曾有醫護人員對愛滋感染者說「你不要把病害到別人」，這句話其實是鼓勵患者接受治療，讓伴侶免於病毒威脅，卻是從「罪」的角度出發，而忽略了感染者其實是病人，也需要身心支持。

2020年，台灣率先亞洲各國超越世界衛生組織訂定的「90-90-90」階段目標，即90％愛滋感染者得知自己感染、90％確診者接受治療、90％接受治療者病毒量有效控制；而國外學者提出「第4個90」的概念，則是希望感染者在穩定治療後，也可以有好的生活品質。

愛滋病於1981年首度被發現，距今已40年。疾管署署長周志浩表示，一路走來有今天的成績，是大家共同努力的成果，希望可以創造一個愛滋友善的環境，相信未來一定可以達成終結愛滋的目標。

台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會推出「＃ｉ自己－愛滋病毒發現40周年展」，即日起至12月5日於1914文創產業園區東2B館展出，期盼大眾透過展覽了解感染者的處境、認識疾病平權議題，找到屬於個人的「ｉ自己」 關鍵，共創健康友善、零歧視的社會。