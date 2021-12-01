韓國疾病管理廳（KDCA）今天表示，境內通報新增5123起COVID-19確診病例，創單日新高。韓國正努力控制重症患者激增的趨勢，並嚴防新變異株Omicron來襲。

路透社報導，由於韓國住院患者及死亡人數增多，醫療衛生系統趨於緊繃，加上Omicron變異株來勢洶洶，韓國政府11月29日暫緩進一步放寬防疫限制措施的計畫。

韓國的醫院正治療723名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症患者，這個數字也是新高紀錄，當局急著取得更多加護病床。韓國重症病例急速增加，11月初還不到400例。

行政安全部部長全海澈在防疫會議上說，政府將動員行政體系來爭取病床，至少要在本月中旬之前再加1300張。

他也主張採取更嚴格的防疫措施以阻止Omicron變異株入侵。韓國先前發現疑似感染這種新變異株的旅客從奈及利亞入境，但目前沒有通報任何Omicron確診病例。

超過84%染疫重症患者年齡在60歲以上。專家曾指出，疫苗產生的抗體濃度會逐漸消減，呼籲年長者接種加強劑。

韓國5200萬人口之中，近80%已完整接種COVID-19疫苗，本月4日將開始替18歲到49歲成人施打加強劑。

韓國迄今累計45萬2350起確診病例、3658人病故。