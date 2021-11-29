汽車是很好的代步工具，隨著時代進步，車上的配備也不斷升級，不過日前就有網友透露，自己的汽車儀表板旁有一個小洞，可以用來放置收納東西，但使用起來卻不是很順手，不禁好奇真正的用途為何，貼文曝光後釣出一大票老司機直呼是「時代的眼淚」。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO出自家汽車儀表板右下方的照片，畫面中可見，冷氣出風口下方有一個小格子，空間不大，深度也不夠拿來放手機，讓他不禁好奇問道，「右下角那個洞，原廠設定是用來放什麼的？困惑已久，目前是拿來塞衛生紙。」

貼文一出隨即掀起熱議，不少老司機紛紛留言解答，「放之前的國道回數票」、「以前都是放回數票」、「回數票專用，有年紀的車」、「你這老車了吧！而你應該是年輕人」。

回數票是過去國道高速公路上，汽車行經各收費站所使用的紙票，代替現金繳付過路費，在高速公路沿途服務區、郵局及加油站等地方發售，小型車每張40元，大客車及大貨車每張50元，聯結車每張65元。不過自2013年下半年起，隨著所有收費站停用及拆除，回數票已走入歷史，並被電子收費系統所取代。

當年國道第一個收費站就是位於五股與林口交流道之間的泰山收費站，站長還收藏著民國72年23.75及61.75元的回數票。（本報資料照／陳志源攝）