汽車是很好的代步工具，隨著時代進步，車上的配備也不斷升級，不過日前就有網友透露，自己的汽車儀表板旁有一個小洞，可以用來放置收納東西，但使用起來卻不是很順手，不禁好奇真正的用途為何，貼文曝光後釣出一大票老司機直呼是「時代的眼淚」。
原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO出自家汽車儀表板右下方的照片，畫面中可見，冷氣出風口下方有一個小格子，空間不大，深度也不夠拿來放手機，讓他不禁好奇問道，「右下角那個洞，原廠設定是用來放什麼的？困惑已久，目前是拿來塞衛生紙。」
貼文一出隨即掀起熱議，不少老司機紛紛留言解答，「放之前的國道回數票」、「以前都是放回數票」、「回數票專用，有年紀的車」、「你這老車了吧！而你應該是年輕人」。
回數票是過去國道高速公路上，汽車行經各收費站所使用的紙票，代替現金繳付過路費，在高速公路沿途服務區、郵局及加油站等地方發售，小型車每張40元，大客車及大貨車每張50元，聯結車每張65元。不過自2013年下半年起，隨著所有收費站停用及拆除，回數票已走入歷史，並被電子收費系統所取代。
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