世界最冷村莊「奧伊米亞康」入冬後，氣溫低達攝氏零下50度，近日還出現「殭屍火」，只見積雪中冒出陣陣濃煙，似乎有火在積雪底下燃燒，其實是因大量泥炭和沼氣被雪覆蓋，火苗仍持續在泥炭地中悶燒，因此出現這種罕見現象。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯東北部西伯利亞一個村莊「奧伊米亞康」（Oymyakon），被認為是地球上最冷的人類居住地，入冬後氣溫低達攝氏零下50度，最冷記錄為零下71度，儘管當地氣溫非常冷，但雪地裡竟出現火在燃燒。

攝影師塞米恩（Semyon Sivtsev）近日在距離奧伊米亞康以西3.6公里處，發現有濃煙不斷2英里的雪堆下冒出，宛如積雪內還有火在燃燒，而該地區今年夏天曾發生過野火，儘管地面火勢已被撲滅，但底下仍有大量泥炭和沼氣，使火苗仍在底下悶燒，形成罕見的「殭屍火」（zombie fires）。

不過當春天冰雪融化時，有些火會被融雪撲滅，有些也可能再次燃燒，恐將引發新的大火，塞米恩提到，距離奧伊米亞康不遠的Mundullakh地區，出現這種殭屍火已好幾年，「4年前，殭屍火被融雪和大雨撲滅，並形成了一個湖泊，而近年來當地夏季都有下雨，直到去年夏天才比較乾燥」。

而殭屍火為罕見現象，主要發生於加拿大北部、阿拉斯加和俄羅斯等氣候極冷地區，專家認為，受到氣候變化與野火影響，殭屍火發生頻率會越來越高。奧伊米亞康地區從今年4月多次出現野火，哥白尼大氣監測服務機構（CAMS）科學家帕林頓（Mark Parrington）表示「今年不少地區出現野火，由於氣候變化，增加乾燥或更熱地區植被易燃的風險」。