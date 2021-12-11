巴西皮奧伊州一名13歲少女日前與朋友在家中玩水，不料竟倒頭栽跌進泳池裡，整個人卡在水中無法起身，家長發現後趕緊上前幫忙，但少女卻像是被不明外力緊緊抓住，宛如水鬼抓交替，家長趕緊拿剪刀剪斷少女的頭髮，才成功將人救出。

根據《每日郵報》報導，13歲少女麗塔（Maria Rita）當時與朋友在家中泳池玩耍，當時她跨坐在泳池邊，似乎想在水中倒立，不料她卻跌進泳池裡，疑似被抓住了，導致她一直無法起身，痛苦的在水中狂踢，當時一旁家長並未發現，直到麗塔的朋友驚覺不對勁，趕緊向岸邊的大人求救。

家長跳進泳池想將麗塔從水中拉起來，但不管眾人力氣多大，就是無法救出麗塔，好像有一股「神秘力量」拉著她，麗塔的母親羅扎娜（Rozana Pimentel）回憶說，「當時我以為她的頭髮被踩到，導致她無法浮出水面」，之後發現原來是麗塔的頭髮被池底過濾馬達捲入，隨後連忙進屋拿剪刀剪斷麗塔的頭髮。

麗塔順利被救上岸後，因缺氧過久失去意識，所幸經急救後救回一條小命。母親羅扎娜事後分享當時的監視器畫面，藉由親身案例讓民眾意識到過濾馬達的危險，且玩水時成年人也應在旁照看孩子，「身為母親的我，看到女兒清醒時，認為這是一個奇蹟，在事發之前，我們對過濾馬達一無所知，不希望憾事再發生」。

羅扎娜也提到，「事發時女兒有暫時屏住呼吸，並用力踢腿，讓外界知道她遇到危險，要不然我很有可能就已失去她了」。在泳池被過濾馬達捲入而喪命的事件並不少見，巴西11月一名10歲少女同樣是頭髮被泳池底的濾水馬達捲入，被發現時已回天乏術。