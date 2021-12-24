在成吉思汗的帶領下，蒙古鐵騎曾橫掃歐亞大陸，而戰馬無疑是他們最重要的資產，儘管蒙古馬沒有西方馬匹的高大威猛，也沒有極強的爆發力，但是耐力卻非同小可，加上蒙古士兵在行軍的過程中，光是一個人就擁有3～5匹公馬輪替騎乘，此舉能極大程度避免蒙古戰馬過度勞累，也有助於十幾萬大軍可以同時發起快速衝鋒，出其不意將敵人殺個片甲不留。

不過外界不解，既然公馬比母馬擁有更強的爆發力，為何長途遠征時，還要攜帶大量母馬？根據《搜狐網》報導，背後原因很現實：首先，交配生馬並非母馬的第一要務，母馬的存在是擔任替補馬匹的作用。

其次是作為戰備資源，一旦戰事吃緊，出現糧食危機時，母馬產生的馬奶便可以做成奶酪，當成士兵的口糧，馬肉也可以做成肉乾，迅速替士兵補充能量。

第三，母馬也是運輸部隊的一環，能幫忙運載物資；第四，母馬生下來的小馬除了長大後可以作為戰馬使用，多餘的也能充當運輸任務或是作為糧食供給。

第五，由於醫療條件簡陋，酸馬奶不但可以飲用，還有治癒傷口、驅寒、活血舒筋的功效。第六，馬的皮可以做成護甲、皮靴、帳篷，即便是糞便也能當作燃料，至於馬尾以及鬃毛還能製成繩子使用。