印度許多村莊因為和森林、野生動物保護區的距離過近，時常會有野生動物誤入村莊，甚至發生人類或動物遭到攻擊的事件。近日2隻母獅誤闖位於古吉拉特邦的一處村莊，並包圍攻擊一隻被綁在柱子上的公牛，未料下秒就慘遭反擊，最後牠們只能放棄好不容易找到的獵物，離開現場。
根據《The Indian Express》報導，這起事件發生在古吉拉特邦維薩瓦爾達（Visavadar Taluka）一處村莊，近日有2隻母獅趁著深夜闖入村莊內，並在街道上遊蕩，似乎正在覓食。從監視器畫面可以看到，街角處有一隻公牛被綁在屋外的柱子上，2隻母獅見狀立刻上前包圍住牠，並試圖攻擊。
但就算面對如此危險的處境，公牛仍表現得十分冷靜，用頭上的角抵抗母獅的攻擊，還作勢向牠們衝刺，母獅很快就發現這個獵物「不好惹」，害怕地往後退了幾步，不過仍未放棄，還是不斷在公牛身邊徘徊，然而儘管母獅多次進攻，還是由公牛佔據上風，最後2隻母獅只好選擇放棄，悻悻然地離開現場。
影片在網路上公開後，很快就吸引大批網友關注，不少人對公牛的反擊印象深刻，紛紛稱讚牠勇敢又聰明；但也有人持反對意見，認為這2隻母獅可能尚未成年，還沒有足夠的狩獵經驗，才會這麼容易就被公牛嚇跑。
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