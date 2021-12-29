外星人是否存在一直都是未解之謎，對此科學家也有許多爭論。2003年南美洲沙漠中發現一具外型詭異的骨骸，部分科學家認為這可能是外星人，在之後的研究更發現，其DNA竟有8%不屬於人類，加深了猜測的真實性；不過後來有科學家出面駁斥，認為「外星人之說」根本就是駭人聽聞的謠言。

The mystery of a 6-inch mummified “alien” skeleton with a conical skull and 10 ribs found in the desert that puzzled scientists @ChannelVesa https://t.co/rkD2siZh1y — VESA Channel (@ChannelVesa) December 27, 2021

根據《太陽報》報導，2003年尋寶家穆尼奧（Oscar Muño）在阿他加馬沙漠（Atacama Desert）一座廢棄採礦小鎮拉諾里亞（La Noria）的教堂內發現一個皮製袋子，裡面的物品外層被用白布包裹起來，並繫上一條紫色絲帶，沒想到打開後竟看見一具外型詭異的遺骸，其頭骨呈現奇特尖狀、眼眶傾斜，並且只擁有10根肋骨，而不是正常的12根。

隨後科學家將這具遺骸帶回，並命名為「阿塔（Ata）」，同時對其進行骨骼檢查與研究，推測遺骸主人年齡應介於6到8歲，不過由於骨骸外型實在太過詭異，讓不少科學家都深信這就是外星人的骨骸；後來2012年的研究顯示，阿塔其實來自於1970年代，而且有8%的DNA不屬於人類，這項結果替他的「身世之謎」再度增添一筆神秘色彩。

但到2018年，有科學家出面駁斥「阿塔是外星人」的傳聞，美國史丹佛大學（Stanford University）、加州大學（University of California）、舊金山大學（University of San Francisco）的研究人員聯合分析，認為阿塔死於40年前，可能罹患數種影響他成長的遺傳疾病，像是侏儒症或其他骨骼疾病，另一種可能則為阿塔是一名出生不久就過世的早產兒。

對此史丹佛大學教授諾蘭（Garry Nolan）表示，若是研究正確，相關疾病患者就可以從中受益，同時這項研究也可以向外界澄清過去那些駭人聽聞的傳言，還給這具遺骸的主人尊嚴。