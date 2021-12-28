已故保加利亞盲眼預言家「龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）曾準確預言美國911恐攻、英國脫歐等事件，受不少世人推崇。隨著2021年即將結束，龍婆生前預言2022年將有6大浩劫發生，恐對人類帶來嚴重影響。

巴巴萬加於1996年去世，至今25年。一名追隨者透露，她最後一次探望龍婆時，她嘴裡不斷喊著「Corona」，直到新冠肺炎爆發，她才明白這可能是龍婆的預言。隨著2021年即將結束，龍婆生前也對2022年做出6大預言。

龍婆說，2022年將有另一個新型病毒崛起，且來自西伯利亞；病毒會迅速蔓延的原因，似乎與氣候變遷有關。氣候變遷也會導致水資源缺乏、分配更不均，並帶來嚴重政治後果。

6大預言中提到印度將發生飢荒，當地高溫可能達攝氏50度，加上蝗害，吞噬掉所有農作物。澳洲、亞洲發生「嚴重洪災」，除此之外，地震、海嘯也會頻繁出現。

甚至連外星人都有可能入侵地球，龍婆認為，外星人將在2022年送出一顆小行星，尋找地球上的生命，結果相當不友善。

不過盲眼龍婆的預言也不是百分之百，如她說過2010年至2014年，世界會爆發核戰；預言內容都是口述，從未有文字紀錄，易在口耳相傳下失真。