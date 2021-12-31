台灣時間12月31日晚間6點開始，世界各地陸續迎來跨年活動，而位於太平洋上的3個島國，包括東加（Tonga）、薩摩亞（Samoa）以及吉里巴斯（Kiribati）將會搶先全球迎接2022年的第一道曙光。不過最特別的莫過於澳洲一個神奇小鎮卡梅倫角（Cameron Corner），因為特殊的地理位置，可以「連續跨年」3次。

綜合外媒報導，位於南太平洋西部的東加王國剛好位在國際換日線西側，過去有著「日出之國」的美譽，屆時將領先全球迎接2022年。至於島國薩摩亞和吉里巴斯，因為與東加王國處於相同時區，所以也是最先跨年的國家。

其中薩摩亞因為地理位置獨特，當地也衍生出獨有的跨年活動，就是在跨年結束後，搭乘1小時的飛機到全球「最後一個」迎接新年的「美屬薩摩亞」（American Samoa），於台灣時間1日晚間7點再跨一次年。

不過為了多跨一次年，搭飛機奔波折騰，既傷身又破財，不妨選擇直接前往澳洲中部城鎮的卡梅倫角，享受「一夜跨年3次」的難得體驗。

由於卡梅倫角正好位於澳洲新南威爾斯（New South Wales）、南澳（South Australia）以及昆士蘭（Queensland）3個省份的邊界，因此跨有3個獨立的時區，且每個時區的間隔時間分別為30分鐘。也就是說，若是身處於卡梅倫角，就能在1個半小時內迎接3次2022年的到來。