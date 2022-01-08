英國倫敦一間遠近馳名的高檔餐廳，近日推出一道突破性的料理，因為過於有創意，實菜曝光後讓不少網友崩潰直呼「這我真的不行！」
根據英國《每日郵報》報導，位於北倫敦的知名餐廳「Westerns Laundry」昨（7日）在官方Instagram上發布一道新推出的獵奇菜餚，引發軒然大波。畫面中只見，一隻「帶頸鴨頭」躺在潔白的瓷盤上，眼睛微睜，嘴角似笑非笑，看起來十分詭譎，而頸部斷口處則被以棉繩綑綁。
店家指出，這份突破性的菜餚一份要價18英鎊（約新台幣680元），鴨頸內被填滿了蘿蔔和扁豆製成的餡料，「口味好極了！」不過實菜曝光後，網友全嚇壞了，認為這道料理實在超乎他們所能接受的範圍；但也有人認為看起來相當美味。
報導指出，2017年開業的Westerns Laundry，曾被著名的美食評論家傑伊·雷納（Jay Rayner）在《衛報》上給予了正面評價。
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