倫敦銅價在周五上漲。美元走強，市場預期美國將提早升息，全球股市出現彈升，銅價可能迎來自去年11月以來的最大單周跌幅。

倫敦金屬交易所3個月期的銅價上漲0.6%，在亞洲中午時段來到每噸9590美元。該銅價在周四觸及近兩周低位。

上海期貨交易所交易量最大的二月銅合約下跌0.5%，為每噸6萬9560人民幣。

亞洲股市連兩天下跌，投資人正等待周五稍晚將公布的美國非農就業數據，看該資料是否會加速美國升息的必要性。

與此同時，美元預計將連續第五周出現對日圓的升值。

儘管美元走強，使得以美元計價的金屬對於其它貨幣的持有者變得更加昂貴，但加息可能會削弱金融市場流動性，減緩美國的復蘇。

在其它工業金屬中，LME鋁期貨上漲1.2%，來到每噸2957.5美元；鎳價上漲1.7%，至每噸2萬0735美元；鉛價上漲0.5%，至每噸2319.5美元；鋅價上漲1%，至每噸3586.5美元；錫價上漲0.7%，至每噸每噸3萬9410美元。