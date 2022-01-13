美國大學今天公布的民調顯示，在前總統川普支持者闖入美國國會大廈事件一年後，有近6成美國民眾相信，美國民主有崩潰的危險。
美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）在1月7日至10日期間，針對全美1313名成人進行民調，抽樣誤差為正負2.7個百分點。
民調發現，76%的受訪美國民眾認為，美國政治上的不穩定性，比外國威脅還要危險。58%的民眾表示，他們相信美國民主有崩潰的危險。
此外，有53%的美國民眾指出，他們預期在自己有生之年內，美國國內政治分野將會加深。
美國大學今天公布的民調顯示，在前總統川普支持者闖入美國國會大廈事件一年後，有近6成美國民眾相信，美國民主有崩潰的危險。
美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）在1月7日至10日期間，針對全美1313名成人進行民調，抽樣誤差為正負2.7個百分點。
民調發現，76%的受訪美國民眾認為，美國政治上的不穩定性，比外國威脅還要危險。58%的民眾表示，他們相信美國民主有崩潰的危險。
此外，有53%的美國民眾指出，他們預期在自己有生之年內，美國國內政治分野將會加深。
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