為了民眾的行車安全，無論是鄉間道路或是高速公路，都會設置交通標誌達到警示作用，但標誌百百款，難免會有搞不清楚的時候，日前就有網友透露，下交流道時，突然看見一個「巫婆形狀」的標誌，讓他十分納悶，只好PO網求解，貼文一出立即引起眾人熱議。

原PO日前在《Dcard》以「注意巫婆？」為題，PO文透露，開車行經國道一號南下台灣大道匝道出口時，意外看見路邊有一座「女巫形狀」的標誌牌，不禁打趣笑說「下交流道時，把這個看成巫婆…」並將照片PO網求解。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「餘光掃到真的像」、「巫婆起飛請小心」、「魔女出沒的標誌」、「小心荒野女巫」、「瞬間以為是女巫騎掃帚往上飛」。貼文同時釣出內行人解答，指出該標誌牌是在提醒用路人「鳥群出沒」，要注意禽鳥，避免發生交通意外。

快速道路現神秘「櫻桃圖騰」，引發眾人熱議。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

過去也有民眾在快速道路上看見神秘「櫻桃圖騰」，於是將行車紀錄器拍攝到的畫面截圖PO網詢問「這兩串櫻桃，它是幹嘛的啊？」畫面中只見快速道路上出現4個線圈，加上幾道線條，乍看之下猶如兩串櫻桃，引發網友熱議。

對此，有專業網友解釋「這是環路線圈，主要使用電磁感應車輛，作為車流量調查及掌握平均車速」並提到，通常環路線圈埋下後就不會再拿出來，除非有重壓損壞或者準確率下降。而高公局每年也會發包維護工程，讓廠商進行調校維修，「所以我們用1968 APP看車流車速，大多是用相關偵測設備（包含微波，線圈，RFID，車牌辨識等等）」專業回文讓網友直呼「長知識了！」