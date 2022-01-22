因應本土疫情升溫，今(22日)內政部、交通部、勞動部、經濟部各自宣布防疫措施，包括宗教場所停辦易聚集人潮的活動、禁止提供籤筒、供盤等、大眾運輸運具內禁飲食、50人以上移工企業全面快篩、百人以上企業、桃園1/19當班超商應對員工進行快篩。

內政部部長徐國勇於指揮中心記者會宣布防疫措施。(圖／指揮中心提供)

內政部部長徐國勇於指揮中心記者會宣布防疫措施。(圖／指揮中心提供)

內政部部長徐國勇於指揮中心記者會宣布防疫措施。(圖／指揮中心提供)

內政部：即日起寺廟不提供籤筒供盤、搶頭香停辦

春節將近，內政部部長徐國勇籲請宗教場所停辦「搶頭香」、「繞境」等不易保持社交距離的活動，禁止現場分裝飲食，限以密封方式提供外帶，並請宗教團體禁止提供籤筒、供盤等，如提供筊杯，請務必落實消毒；他也提醒民眾應落實簡訊實聯制、進入宗教場所務必配戴口罩。

交通部部長王國材於指揮中心記者會宣布防疫措施。(圖／指揮中心提供)

交通部：明起大眾運輸運具內禁飲食

新冠肺炎本土疫情大爆發，交通部宣布，自1月23日起車廂、船舶、國內線航空器內禁止飲食，各交通場站比照3級警戒加強消毒。

勞動部：50人以上移工企業全面快篩！

近期亞旭電腦傳出有移工群聚確診，為因應移工確診，勞動部部長許銘春今天宣布，第一波優先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位、全國約有1200家，其中位桃竹苗地區為484間，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規劃50人以下重點快篩。

經濟部次長陳正祺於指揮中心記者會宣布防疫措施。(圖／指揮中心提供)

經濟部：百人以上企業、桃園1/19當班超商應對員工進行快篩

桃園本土疫情爆發，光是亞旭電腦桃園廠至今就累計70人染疫。經濟部次長陳正祺今呼籲企業自主對員工做快篩，包括全國企業，尤其100人以上的企業、製造業，還有桃園地區1月19日以後當班的超商、賣場收銀員都應進行快篩，經濟部工業局也會協助媒合試劑，請廠商儘速提供。