近日外國有一段影片在網路上瘋傳，只見一名「超人」從擋風玻璃處飛入，接著貫穿整輛車，最後從車尾飛出，神奇的畫面讓許多網友驚訝不已，好奇到底怎麼一回事。而真相也在隨後公開，原來這段影片是由俄羅斯一名特技演員所拍攝。

根據《每日郵報》報導，切博塔列夫（Evgeny Chebotarev）3個月前摔傷脊椎，經過一段時間休養後，為了證明已經變得更加強壯，他才決定執行這次的「超人」計畫，挑戰連自己都沒有看過的特技表演，藉此吸引網友目光。

從影片中可以看到，車內的乘客原先安靜地坐在位置上看書，下一秒切博塔列夫就突然從前方「飛穿」整輛汽車，最後從車尾處飛離，整個過程大約只花了1秒鐘；不過在側拍影片中可得知，一開始切博塔列夫趴在一個木架上，廂型車以時速80公里的速度「穿過」他後落地，而木架上的保麗龍則營造出玻璃爆裂的效果。

據了解，切博塔列夫之前脊椎會受傷，是因為拍攝駕駛BMW汽車飛越河川的特技，不過他實在太過熱愛跑酷和特技，所以傷勢一復原後，又開始嘗試新的挑戰，雖然畫面看起來十分驚險，但粉絲們仍相當樂見他的回歸，紛紛留言：「太棒了！歡迎回來！」。