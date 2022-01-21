店家為了吸引顧客，經常推出各種新奇方案。大陸江蘇一間動物園飯店出現「老虎觀景房」，房客入住就能近距離觀看老虎，體驗與猛獸共眠的感覺，但此房型曝光後，網友看了非常傻眼，甚至直呼「不要命了！老虎淪為賺錢工具」。

根據《新浪新聞》報導，江蘇南通一間位在動物園內的飯店近日計畫推出「虎景房」，房型也跟著曝光，只見房內有一面是玻璃牆，而玻璃外站著一隻老虎，房客入住時就能近距離觀賞猛獸，而飯店業者表示，相似房型共有4間，房內都有防護措施，且玻璃牆採防爆玻璃，不過目前房型還暫時未開放，至於開放時間跟定價尚待決定。

但網友並不買帳，認為此行為是虐待動物，「感覺像自己睡在便當盒裡」、「睡不著，害怕一覺醒來到天堂」、「保護動物，不鼓勵飼養野生動物，還給動物一片屬於自己的領地，也不要以動物賺取利益」、「玻璃可靠嗎？整晚不睡，跟老虎一起虎視眈眈」，也有人幫忙緩頰，「這類似於海景鯊魚房吧！推出時也沒多少人反對」、「就算開放了，也未必能見到老虎吧！畢竟園區這麼大，老虎不可能一直待在原地」。

南通崇川區文化旅遊局先前指出，推出虎景房的飯店是南通森迪部落樹屋酒店，此房型被視為體驗項目，老虎是動物園合格飼養的，通過相關部門檢驗，手續齊全且合乎規定，因此可以正常營運，但疑似因反彈聲浪太大，目前已暫停該項目的營業和宣傳。