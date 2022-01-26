幾年前「止汗劑挑戰」曾在歐洲風靡一時，不少人拿起止汗劑對自己狂噴，儘管有皮膚科專家警告其危險性，還是有人不聽勸告進行挑戰。英國一名男大生分享自己的悲慘經歷，他也曾做過「止汗劑挑戰」，未料他的乳頭竟因此當場脫落，還在課堂上滲血引起老師關切。

根據《利物浦迴聲報》報導，這名就讀利物浦大學的男大生透露，15歲時他因為想要獲得朋友的關注，所以接受「止汗劑挑戰（Aerosol Challenge）」，事發當天他在學校更衣室脫掉上衣，並請同學拿2罐止汗劑噴霧狂噴他的乳頭，男大生表示，一開始他只覺得涼涼的，不久後就感覺乳頭在燃燒，但過了一陣子後，這些不舒服的感受就全部消失了。

然而其中一名同學相當好奇，伸出手輕輕彈了一下他的乳頭，沒想到乳頭開始變色，下秒就直接脫落在地，「那很痛，就像皮膚裸露在外面一樣」，但當時他們必須趕去上德語課，男大生只能忍著痛回到教室，豈料課上到一半，他的襯衫胸前滲出2點血跡，就連老師都上前關心他，問他是否需要去保健室，而他失去乳頭的消息也很快就在校園裡傳開。

如今男大生胸前本該是乳頭的位置一片平坦，且呈現黑色，不過他似乎不後悔自己的決定，坦言如果回到15歲，仍會進行同一個挑戰，只是會更加小心謹慎，「現在回想起來真是太蠢了，害我從此沒了乳頭」。