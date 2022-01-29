美國馬里蘭州一名12歲少年看到父親在運動，讓他萌生健身的想法，因此一起練習舉重，在14歲時甚至能舉重300磅（約136公斤），被封為「世界最壯的男孩」，事隔8年，他依舊熱衷於健身，如今的身材更是驚人。

根據《太陽報》，傑克（Jake Schellenschlager）12歲時受到父親影響，因此決定加入健身行列，全身心投入訓練，14歲時就能硬舉300磅（約136公斤），更在2014年賓州約克市（York）舉辦的臥推錦標賽（Powerlifting Bench Press Championships）上獲獎，打破同年齡、同量級蹲舉世界紀錄，他也因此聲名大噪。

不過當時受到不少醫學專家批評，認為傑克還處於發育階段，激烈的健身運動恐影響他的成長，但傑克的父親克里斯（Chris Schellenschlager）則表示，他自己也意識到孩子健康所面臨的風險，所以孩子訓練時他都在旁邊監督，「不少人認為過早讓孩子舉重並不好，但傑克從未喊痛或放棄，而且平時也都有讓孩子定期做健康檢查，你總不希望小孩在家打電動吧！」。

如今事隔8年，22歲的傑克並未放棄健身，每天仍到健身房做訓練，在健身界獲獎無數，而他也經常在IG分享訓練成果，擁有近3千名粉絲，如今身材更壯了。而美國其實出現過不少健身男童，另一名前兒童健美選手桑德拉克（Richard Sandrak），兒時因父親給予壓力逼他健身，使他8歲時就擁有洗衣板般的腹肌，但父親因故入獄後，他便放棄繼續健身，身材也不如兒時健壯。