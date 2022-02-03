小牛超跑入手才月餘 疑天雨打滑車頭撞毀

新北市淡水區淡金路四段今（3日）大年初三1輛藍寶堅尼「小牛」超跑疑因天雨路滑，失控自撞路旁電桿及路旁停放2輛自小客。據了解，該輛超跑新車要價1500萬元，從事健身教練的車主26歲蕭姓男子，去年底新車入手時才在IG發文「希望你是一匹能夠陪我很久的戰馬。不對，應該是鬥牛」，歡欣慶祝達成一項人生目標，豈料，愛車開春就打滑自撞，車頭近乎全毀，所幸蕭男僅輕微擦傷。

淡水警分局表示，蕭男今天上午9時許駕駛超跑由台北往三芝方向行駛，行經淡金路四段彎道疑似打滑失控，車頭先衝撞電線桿，再滑行撞擊停放路旁的2輛自小客車，分局獲報立即派員到場，蕭男僅受到輕微擦傷不願就醫，經酒測並無酒駕，詳細肇事原因將進一步調查。

據了解，蕭男從事健身教練，去年12月29日才在IG發文慶祝在25歲時達成人生一個小目標，正式牽到了屬於他的小牛。車主在貼文提到，為了安全顧慮，所以選擇這輛原廠認證車，目前還有原廠保固。詎料，今卻駕車自撞，車頭嚴重損毀。