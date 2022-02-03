新北市淡水區淡金路四段、興仁路路口上午傳出一起自撞車禍。根據臉書社團「細說淡水」網友PO文，淡水淡金路四段往三芝方向，有一輛橙色藍寶堅尼超跑疑似失控自撞，造成引擎蓋掀起，車頭整個撞爛全毀，打橫停在路中央，警方獲報後已前往處理，並提醒淡水開往三芝方向的用路人注意事故、小心行駛。

淡水往三芝方向，一輛千萬雙門藍寶堅尼疑似失控自撞，整輛車頭全爛。(翻攝臉書細說淡水社團)