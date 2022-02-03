初三就破財！千萬雙門藍寶堅尼北海岸自撞 車頭成廢鐵 10:542022/02/03 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水往三芝方向，一輛千萬雙門藍寶堅尼疑似失控自撞，整輛車頭全爛。(翻攝臉書細說淡水社團) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區淡金路四段、興仁路路口上午傳出一起自撞車禍。根據臉書社團「細說淡水」網友PO文，淡水淡金路四段往三芝方向，有一輛橙色藍寶堅尼超跑疑似失控自撞，造成引擎蓋掀起，車頭整個撞爛全毀，打橫停在路中央，警方獲報後已前往處理，並提醒淡水開往三芝方向的用路人注意事故、小心行駛。 淡水往三芝方向，一輛千萬雙門藍寶堅尼疑似失控自撞，整輛車頭全爛。(翻攝臉書細說淡水社團) 每喝必爛醉！知名國際連鎖飯店總座酗酒看色情照 嫩妻崩潰離了 高雄婦掃光「愛心冰箱」雞蛋整盒捧 主人怒：上次拿6包米還不夠？ #淡水 #淡金路 #三芝 #超跑 #藍寶堅尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台1線枋寮段小年夜3車車禍 千萬超跑麥拉倫車頭撞毀 09:272022/01/31 社會 離譜！老翁酒駕騎機車闖國3 自撞西湖休息區匝道昏倒 09:132022/01/29 社會 背包後背是別人的！淡水警走進市場犯罪預防宣導 17:362022/01/25 社會 豪車熱銷扭頹勢 車商飽賺 04:102022/01/24 全球財經 現世報！酒駕累犯遇臨檢逆向逃離 下秒自撞慘吐血肋骨也斷了 13:072022/01/28 社會 淡水警治安維護春節不打烊 機動派出所結合騎警隊超吸睛 14:092022/01/26 寶島 淡水天元宮三色櫻盛開 春節在家防疫線上也能賞花 12:432022/01/31 生活 銷量大爆炸？馬斯克脫口1句 華爾街狠打槍 17:202022/01/29 財經 三芝公所首辦公務員體驗活動 淡江大學20位學子直呼：不容易！ 17:352022/01/25 寶島 淡海土地飆破70萬 房仲：未來新建案恐站3字頭 17:502022/01/24 財經 新北農會超市推線上購年貨 消費滿千抽農遊券 14:222022/01/29 寶島 首購雙北買房最近的距離 千萬內總價只剩這兩區 14:032022/01/28 房市新訊 跑車自撞電線桿斷兩截 正副駕駛淡定待車內「滑手機」 17:172022/01/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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